أشرف حكيمي يعلّق على إمكانية تتويجه بالكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: خطف النجم المغربي أشرف حكيمي الأضواء مجددًا، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره التونسي بنتيجة 2-0 في مباراة ودية أقيمت بمدينة فاس، حيث سجل هدف الحسم في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي لم يشهد الكثير من الإثارة.

بعد المباراة، تحدث حكيمي في المنطقة المختلطة، مستعرضًا رأيه حول الجدل الدائر بشأن جائزة الكرة الذهبية، لا سيما بعد موسمه المميز مع باريس سان جيرمان.

قال اللاعب: “أنا سعيد لأن هناك من يرى أنني أستحق الفوز بالكرة الذهبية، الصحفيون هم من يحددون الفائز، لكن مجرد أن أكون بين الأفضل في العالم وأن أُسعد الجماهير فهذا يشرفني كثيرًا”.

ويُعتبر حكيمي أحد الأعمدة الأساسية في الموسم الرائع الذي حققه باريس سان جيرمان، حيث لعب دورًا محوريًا في تحقيق الإنجازات الجماعية والتألق الفردي على المستويين المحلي والدولي.