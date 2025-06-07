نيوم يفجر مفاجأة عبر “بطولات” بشأن تصريحات زيزو وعرضهم الضخم لـ الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضح نادي نيوم الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين حقيقة تصريحات زيزو بشأن عرضهم الضخم إلى الزمالك من أجل التعاقد مع، أحمد سيد زيزو.

وخرج زيزو في تصريحات تلفزيونية يوم أمس الجمعة، ليؤكد أن الزمالك رفض عرضًا بقيمة 6.5 مليون دولار من نيوم وذلك يرجع إلى أغسطس 2024.

ولكن كان هناك تكذيب من جانب الزمالك عن طريق عضو لجنة الاستثمار في النادي، مدحت العدل، وأكد أن أكبر عرض وصل إليهم من أجله كان بقيمة 2 مليون دولار.



اقرأ أيضًا | زيزو: لا شيء يشجع على الاستمرار مع الزمالك.. ويعدد مزايا الأهلي



وتواصل بطولات مع مصدر مسئول داخل نادي نيوم لمعرفة حقيقة تصريحات زيزو، وقال: “أرسلنا مفوضًا رسميًا من جانبنا إلى القاهرة لحسم الصفقة رسميًا مع الزمالك”.

وتابع: “كلام زيزو صحيح بالفعل، وصلنا بالعرض الرسمي إلى 6.5 مليون دولار، ولكن الزمالك كان لديه تخوف شديد من عودة اللاعب إلى الأهلي سريعًا، وطلب ضمانات كثيرة”.

وأضاف: “في النهاية، رفض محامي نادي الزمالك في هذا الوقت العديد من البنود في العقد لمنع عودة زيزو إلى الدوري المصري عن طريق ناد آخر، لأنهم كانوا يريدون عودته فقط إليهم”.

واستمر: “من الطبيعي أن تكذب إدارة الزمالك تصريحات زيزو، بسبب موقفها الضعيف في الوقت الحالي بعد رحيل اللاعب بالمجان وإلى الأهلي، لأنهم لم يستطيعوا التوصل لاتفاق لبقائه أو بيعه بمقابل كبير مثل الذي قدمناه من نيوم، لكن تصريحات زيزو صحيحة”.

وعما إذا كان زيزو قد طلب الحصول على عمولة لصالح والده من الصفقة، قال: “بما يرضي الله، لم يحدث ذلك”.

وأتم: “كانت لدينا جدية في حسم الصفقة سريعًا مع الزمالك ولذلك اتخذنا قرارًا بسفر مفوض رسمي إلى القاهرة للتعاقد مع اللاعب والعودة به في أغسطس الماضي”.

