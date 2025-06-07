برشلونة يبدأ خطوات الانفصال …! الخوف من انهيار غرف الملابس عجل بالرحيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، بدأ نادي برشلونة تحركاته الرسمية لحسم مستقبل حراسة المرمى في الفريق، مع اقتراب التعاقد مع الحارس الشاب خوان غارسيا، تمهيدًا لإنهاء علاقة النادي بالحارس الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيغن.

في ظل هذا التوجه الجديد، لا يرى النادي مبررًا اقتصاديًا أو فنيًا للاحتفاظ بثلاثة حراس من الطراز الأول، خصوصًا مع الراتب العالي لتير شتيغن والاتفاقيات المالية المؤجلة معه.

ويخطط برشلونة للتفاوض مع الحارس الألماني فور عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية، وتقديم عرض يتضمن دفع راتبه السنوي كاملاً مقابل منحه الحرية في الانتقال لأي نادٍ يختاره.

وإليكم بعض الأسباب التي دفعت برشلونة إلى اتخاذ قرار بالاستغناء عن شتيغن:

١- تاريخ اللاعب ومشاكله التي عجّلت برحيل برافو

٢- حاشية اللاعب الاعلامية غالبًا ستخلق ضغط علي الجهاز الفني

٣- اصابات اللاعب المتكررة

٤- ضعف الاداء

٥- هبوط حاد في مستواه آخر موسمين

٦- الخوف على وضع الحارس الجديد للنادي

٧- تقدم سن اللاعب

٨ – ضعف رد الفعل في الكثير من الهجمات على مرمى برشلونة