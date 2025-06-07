“الصورة مشوهة”.. أول رد من الزمالك على تصريحات زيزو بشأن عرض الـ6 ملايين دولار

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك، على تصريحات لاعب الفريق السابق أحمد سيد زيزو والمنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي، بشأن وصول عروض من أندية الخليج بمبالغ كبيرة وإدارة القلعة البيضاء رفضت.

وكان زيزو انضم إلى صفوف الأهلي مؤخرًا، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك في شهر يونيو الجاري، وصرح أمس في برنامج “الكورة مع فايق” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، بوصول عروض كبيرة له من أندية الشباب ونيوم السعوديين والريان القطري.

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وقال العدل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يدعي زيزو أن الزمالك وصله عرض لبيعه بـ 6 أو7 ملايين دولار (هذا كلامه دون تحديد)”.



وأضاف: “ذلك ليوهم الجمهور أن الزمالك فرط في الفرصة وهذا كلام غير صحيح، فأعلى ما وصل إليه كان عرضاً بـ 2 مليون دولار من نادي سعودي درجة ثانية وهو تقريبا نفس المبلغ الذي تم عرضه عليه من الزمالك”.

وتابع: “لا تحاول تجميل الصورة لأنها مشوهة، نصيحة العب في ناديك الجديد بلا شو إعلامي، فأنت ووالدك لا تجيدان الحوار”.

وأكمل: “الزمالك يظل الزمالك بك ومن غيرك وأعظم منك موهبةً وفناً تركوا النادي إما بالاعتزال أو بالانتقال لناد آخر وبقي الزمالك كبيرًا، وحقق بالأمس بطولة على أقوي نادي في إفريقيا بدونك”.