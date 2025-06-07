شكرا لاهتمامكم بخبر مبابي: القدر فرض إحراز باريس سان جيرمان دوري الأبطال من دوني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب كيليان مبابي عن رغبته في نيل زميله بالمنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي جائزة “الكرة الذهبية”، مشدداً على أنه “لا يشعر بمرارة” من فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا من دونه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع مدرب المنتخب ديدييه ديشان، عشية مواجهة ألمانيا على المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

فرنسا خسرت أمام إسبانيا 4-5 بعد تخلّفها 1-5، فيما سقطت ألمانيا أمام البرتغال 1-2.

“عثمان ولامين”

مبابي سُئل عمّن سيختار للكرة الذهبية، بين ديمبيلي ولامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، فأجاب: “سأصوّت لديمبيلي. هل هناك حاجة للتوضيح؟ نتحدث عن يامال وديمبيلي، وأميل إلى ديمبيلي. الأمر واضح جداً”.

وأضاف: “الأمور تتغيّر بسرعة كبيرة، وأثبت الفائزون السابقون ذلك. لم نكن نتحدث عن لاعبين محدّدين نالوا الجائزة في النهاية. هل (تُمنح) في سبتمبر؟ ستحدث أمور كثيرة حتى ذلك الوقت، لكننا اليوم نتحدث عن عثمان ولامين. لهذا السبب أجبت”.

“أفضل فريق في أوروبا”

نجم ريال مدريد، وهو قائد سابق لباريس سان جيرمان، سُئل عن إحراز النادي الفرنسي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق على إنتر ميلان 5-0، فأجاب: “كنت في المغرب. تابعت المباراة في فندق فيرمونت بمراكش. كنت هناك مع ابن عمي وبعض الأصدقاء”.

وأضاف: “(شاشة) التلفزيون كانت ضخمة جداً. كنت سعيداً، أعتقد بأنه استحق ذلك. عانوا كثيراً، مررتُ بذلك أيضاً، مررتُ بكل مراحل دوري أبطال أوروبا باستثناء الفوز”.

وتابع: “كانوا أفضل فريق في أوروبا. لا أتذكّر فوزاً بنتيجة 5-0 في النهائي، كان فوزاً مستحقاً بنسبة 100%، إنهم يصبحون الفريق الذي يطمح الجميع للفوز عليه”.

“لا أشعر بأي مرارة”

مبابي أوضح مشاعره الشخصية إزاء اللقب الذي أحرزه ناديه الفرنسي السابق، بقوله: “فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا من دوني لا يؤثر فيّ. إنه أمر جيد. أعتقد بأننا جميعاً نواجه تحديات في مسيرتنا. أنا أكثر في قلب العاصفة، وهذا أمر جيد. لطالما أحببت العمل في هذه المواقع، والأمر متروك لي للعمل”.

وتابع: “عكستُ توجّهات كثيرة في مسيرتي، وحُمّلت مسؤوليات كثيرة، وتمكّنتُ من التخلّص منها. الأمر متروك لي للعمل”.

سُئل مبابي عن مغادرته باريس سان جيرمان الصيف الماضي، فأجاب: “هل رحلتُ مبكّراً جداً؟ لا. قصتي انتهت، وكان لا بد أن تنتهي. لا أشعر بأي مرارة، وصلت إلى نهاية الطريق. اختبرت كلّ شيء. إنه القدر الذي فرض أن يحدث ذلك من دوني”.

“كأس العالم للأندية مهمة جداً”

ورفض اعتبار أن ريال مدريد أنهى الموسم المنصرم صفر اليدين، بقوله: “موسم بلا ألقاب؟ هل أنت متأكد؟ ما معنى موسم بلا ألقاب؟ هل تشاهد المباريات؟ فزنا بلقبين (كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال). هنا تكمن أهمية الكلمات. أضعنا ألقاباً مهمة. كان هذا العام مفيداً”.

سُئل مبابي عن أدائه، فأجاب: “العودة إلى أفضل مستوياتي؟ هذا صعب. لستُ خبيراً في الرياضيات. لا أعرف. منذ يناير، أشعر أنني بوضع جيد، وأؤدي بشكل جيد. ليس مثالياً، أنا في مسار تصاعدي، وهذا أمر جيد”.

وأضاف: “الأهم هو الفوز بألقاب. لا تزال هناك ألقاب ننافس عليها. كأس العالم للأندية مهمة جداً”.