ميلان يرد على عرض تشيلسي الأول بشأن ماينان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لا تزال مفاوضات تشيلسي وميلان مستمرة بشأن الحارس الفرنسي مايك ماينان، لكن البداية لم تكن مشجعة للنادي اللندني، حيث قوبل عرضه الأول بالرفض من قبل إدارة الروسونيري.

وفقًا للصحفي الإيطالي لونغو، فقد قدم تشيلسي عرضًا أوليًا بلغت قيمته أقل من 20 مليون يورو، وهو ما اعتبره ميلان “منخفضًا جدًا” ولا يعكس القيمة الفنية والاقتصادية لحارسه الأساسي.

رغم رفض العرض، تشير التقارير إلى أن ماينان منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة “البلوز”، حيث يراه خطوة متقدمة في مسيرته، وقد أبدى بالفعل استعداده لمناقشة الصفقة.

من المتوقع أن يتقدم تشيلسي بعرض جديد “حاسِم” خلال اليومين المقبلين، وتحديدًا بين يومي الإثنين والثلاثاء، في محاولة لإقناع ميلان بالتخلي عن أحد أبرز حراس المرمى في أوروبا حاليًا.