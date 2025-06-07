عاجل: برشلونة قرر طرد شتيغن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – على أعتاب تدعيم صفوفه للموسم الجديد، يقترب نادي برشلونة من الإعلان الرسمي عن أولى صفقاته الصيفية، والمتمثلة في التعاقد مع الحارس الإسباني خوان غارسيا قادمًا من نادي إسبانيول، بعد الاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو.

رغم أهمية الصفقة على المستوى الرياضي، إلا أنها تفتح بابًا جديدًا من التعقيد في ملف حراسة المرمى، حيث سيكون على إدارة النادي الكتالوني حسم مصير مارك أندريه تير شتيغن، في ظل وجود الحارس البولندي تشيزني الذي يقترب من تمديد عقده، ورفض النادي فكرة الاحتفاظ بثلاثة حراس من الطراز الرفيع في قائمة واحدة، خصوصًا في ظل الظروف المالية الصعبة.

إثر ذلك، قرر برشلونة الاستغناء عن حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وعرض فسخ عقده بالتراضي مقابل منحه راتبه الكامل عن الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الأمانة الفنية في برشلونة تُفضل هذا الخيار على الدخول في مفاوضات بيع رسمية، قد تُطيل أمد العملية وتحوّلها إلى “مسلسل صيفي”، وهو ما يسعى النادي لتجنبه في هذه المرحلة الحساسة من التحضيرات للموسم الجديد.

تعتزم إدارة برشلونة فتح مفاوضات مباشرة مع الحارس فور عودته من التزاماته الدولية مع المنتخب الألماني، لإبلاغه بالقرار ومناقشة تفاصيل خروجه المحتمل.