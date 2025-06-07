قرار مفاجئ من ماني قبل مواجهة السنغال وإنجلترا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تستعد إنجلترا لاستضافة السنغال في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سيتي، لكن غياب ساديو ماني عن اللقاء سيكون أحد أبرز الأحداث.

وفقًا لصحيفة “ميرور” فقد طلب ماني، نجم النصر، استبعاده من تشكيلة المدرب بابي ثياو، وذلك بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب أدائه في المباريات الأخيرة مع منتخب بلاده.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي كان له دور بارز في نجاحات السنغال، أبدى استياءه من الانتقادات التي وُجهت له بعد مباراتي تصفيات كأس العالم ضد السودان وتوجو في مارس الماضي.

وقد وافق المدرب ثياو على طلب ماني بالغياب عن المباراة الودية أمام جمهورية أيرلندا وأيضًا عن مواجهة إنجلترا “لأسباب شخصية”.

في سياق متصل، يواجه ماني تحديات جديدة في مسيرته الاحترافية، حيث أُبلغ من قبل النصر بأنه يمكنه البحث عن نادٍ جديد هذا الصيف. هذا الأمر يزيد من الضغوط التي يواجهها اللاعب، مما قد يؤثر على مستقبله في عالم كرة القدم.