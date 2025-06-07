ضربة مفاجئة قد تقلب موازين سباق الكرة الذهبية رأسًا على عقب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تطور غير سار لنادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، تعرض الجناح عثمان ديمبيلي لإصابة عضلية قد تبعده عن المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة، مما يمنح نجم برشلونة لامين يامال فرصة قوية لتعزيز حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وفقًا لما كشفته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن ديمبيلي اضطر إلى مغادرة معسكر المنتخب الفرنسي بعد إصابته في العضلة الرباعية لساقه اليسرى خلال مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا.

غياب ديمبيلي المؤكد عن مواجهة تحديد المركز الثالث ضد ألمانيا يثير الشكوك حول مشاركته في كأس العالم للأندية التي تنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

تعد هذه ضربة قوية لفريق لويس إنريكي، الذي ينافس في المجموعة الثانية إلى جانب أتلتيكو مدريد، بوتافوغو، وسياتل ساوندرز.

تشير بعض التقديرات إلى أن هذه الإصابة قد تُضعف من موقف ديمبيلي في سباق الفوز بالكرة الذهبية، لا سيما بعد موسمه المميز الذي تُوج فيه بالثلاثية مع باريس سان جيرمان، واختياره كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يواصل لامين يامال، النجم الصاعد في برشلونة، فرض نفسه كمرشح قوي للجائزة الفردية الأهم في العالم.

ابن الـ17 عامًا قاد منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بأداء لافت، مسجلاً هدفين ضد فرنسا واختير أفضل لاعب في المباراة.

وكان قد تُوج بالثلاثية المحلية هذا الموسم مع فريق المدرب هانز فليك، ما يعزز مكانته في المنافسة على الكرة الذهبية.

في حال فاز منتخب “لا روخا” على البرتغال في نهائي البطولة غدًا الأحد ، سيخطو يامال خطوة كبيرة نحو التتويج بالجائزة، مستفيدًا من غياب أبرز منافسيه بسبب الإصابة.