شكرا لاهتمامكم بخبر رونالدو يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.. ويؤكد: الكرة الذهبية فقدت قيمتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، عن عدة مواضيع تتعلق بمستقبله، وعلاقته بالغريم ليونيل ميسي، وتقييمه للاعبين الشباب، وعلى رأسهم لامين يامال، بالإضافة إلى موقفه من جائزة الكرة الذهبية.

ويستعد رونالدو للمشاركة في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا يوم غد الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “القاهرة” على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة “ميونخ” الألمانية.

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وأوضح رونالدو موقفه من بطولة كأس العالم للأندية، وقال في المؤتمر الصحفي: “من شبه المؤكد أنني لن أشارك بتلك المسابقة، رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، جرت مناقشات واتصالات، بل وكانت هناك عروض فعلية، لكن من المهم أن تفكر في مدى جدوى هذا القرار على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

وتطرق رونالدو للموهبة الشابة لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، وقال: “لامين يامال يُقدم أداءً رائعًا ويستغل موهبته بشكل مميز، دعوا الفتى ينمو وينجح ويبني مسيرته”.

وأضاف: “لا تضغطوا عليه كثيرًا، دعوه يتطور بشكل طبيعي وخففوا عنه الضغط، فموهبته استثنائية ولا ينقصها شيئًا”.

بل وزاد من توقعاته: “الكرة الذهبية؟ إذا لم يكن هذا العام، فمن المؤكد أن لامين يامال سيفوز بها في السنوات القادمة”.

وعن مستقبله، أوضح: “عقليتي هي أن أعيش يومًا بيوم، لم يعد أمامي الكثير من السنوات للعب، لكنني أستمتع باللحظة الحالية”.

وتابع: “لم أحدد أي يوم لاعتزالي، أشعر بالسعادة، أنا هنا لأستمتع وأستمر حتى يأتي اليوم الذي أشعر فيه بأن الوقت مناسب”.

أما بشأن جائزة الكرة الذهبية، فكان لـ رونالدو رأي واضح وصادم: “بالنسبة لي، من يفوز بها يجب أن يكون لاعبًا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن أعتقد أن هذه الجائزة فقدت قيمتها”.

واختتم رونالدو تصريحاته بالحديث عن غريمه التقليدي ليونيل ميسي، بعاطفة واحترام لافتين: “شخص أحبه بطبيعة الحال، لقد تشاركنا التواجد معًا على منصات الجوائز الفردية لمدة 15 عامًا”.

وأتم: “أتذكر أنني كنت أترجم له اللغة الإنجليزية في الحفلات لأنه لم يكن يتحدثها جيدًا، وكان دائمًا يعاملني بشكل جيد ويحترمني”.

