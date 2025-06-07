ما يفعله لامين يامال يُعد أمرًا مفاجئًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، بالإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، مؤكدًا أن ما يفعله في الملعب والمستوى الذي يقدمه يُعد مفاجأة كبرى نظرًا لصغر سنه.

وقال مدرب البرتغال:”لامين يامال، ما يفعله مفاجأة. من الصعب جدًا الحفاظ على هذا المستوى الثابت في سنه الصغيرة. إنه أمر فريد في كرة القدم”.

هذا وقد أضاف: ” إنه نجم فريد من نوعه. من الخطأ الاعتقاد بأن المنتخب الإسباني يعتمد على لاعب واحد فقط. علينا أن ندافع جيدًا، مع الكرة وبدونها.”

يأتي هذا التصريح قبل المباراة التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، غدًا الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.