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ريال مدريد يُشعل المنافسة الدفاعية.. هويسين أساسي في تشكيلة ألونسو

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ريال مدريد يُشعل المنافسة الدفاعية.. هويسين أساسي في تشكيلة ألونسو

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – (سيرخيو لوبيز – الآس) مقال صحفي

“المدافع الأغلى في تاريخ النادي قادم ليكون أساسياً ، هذا أمر بديهي؛ إنه الواقع ، ومن هنا يبدأ تأثير الدومينو الذي يهز كل شيء ، روديغر وميليتاو المعتادان على أن يكونا من الثوابت، أصبحا مهددين ، مقاعد البدلاء تلوح لهما، وهو وضع غريب عليهما

الخطة الأساسية تظل الاعتماد على نظام الدفاع الرباعي ، وكل هذا دون أن نحسب أسينسيو في المعادلة، والذي قد يرفع التعقيد لمستوى آخر ؛ الخلاصة أن الموسم المقبل سيكون: هويسين ، وآخر معه فقط ، من هنا تبدأ اللعبة ويبدأ الصراع.

الأمر محسوم: النادي والجهاز الفني متفقان على أنه قادم ليكون أساسياً، في الوقت الحالي، اسمه لا يُناقش ، ريال مدريد كان يتابعه منذ شهور حتى أصبح أولوية ، يُنظر إليه على أنه قلب الدفاع الأساسي  سواء في البرنابيو أو مع منتخب إسبانيا للعقد القادم ، ركيزة يُبنى عليها الفريق وهو يتقبل هذا التحدي، كما قال في مقابلته الحصرية مع صحيفة آس: “أطمح أن أكون مثل سيرخيو راموس”.

أحد “الركائز” سيسقط من التشكيلة ، روديغر لعب موسمين متتاليين بأكثر من 4000 دقيقة (وفي الموسم الذي قبله، اقترب من ذلك بـ3900 دقيقة تقريباً) ،  سنوات وهو “القيصر” و ركيزة ثقيلة ، وكل هذا يتقاطع مع حقيقة أن المنافسة أصبحت شرسة.

روديغر وميليتاو غير معتادان على الجلوس على الدكة ، وبالمنطق أسنسيو قد يكون له رأي أيضاً ، وربما يُبعد الاثنين معاً، لكن حالياً، المؤشرات في فالديبيباس تُشير إلى معادلة: هويسين وواحد فقط من روديغر أو ميليتاو، أما ألابا، فهو خارج الحسابات تماماً. النادي أوضح له الموقف، وفتح له الباب لسماع العروض. وكان رده قاطعاً: “لا” ،يريد البقاء حتى لو بدور ثانوي وقد قبل بذلك.

هكذا تبدأ حقبة جديدة ، حقبة هويسين، الذي سيلتحق بالتدريبات يوم الاثنين 9 يونيو، وهو التاريخ الأقرب لتقديمه الرسمي والانطلاقة لأغلى مدافع في تاريخ البلانكو”.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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