مبابي: منتخب فرنسا يحتاج لإعادة بناء ونتطلّع لكأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر كيليان مبابي أن ثمة حاجة لإعادة بناء المنتخب الفرنسي، مشدداً على أن “مواهبه الوفيرة” ستمكّنه من “تحقيق إنجازات”، لا سيّما خلال كأس العالم 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع مدرب المنتخب ديدييه ديشان، عشية مواجهة ألمانيا على المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

فرنسا خسرت أمام إسبانيا 4-5 بعد تخلّفها 1-5، فيما سقطت ألمانيا أمام البرتغال 1-2.

“التوازن الأمثل بين الهجوم والدفاع”

سُئل نجم ريال مدريد عن مستوى المنتخب الفرنسي بعد هزيمته أمام إسبانيا، فشدد على أهمية “إيجاد التوازن الأمثل بين الهجوم والدفاع وامتلاك بعض المعايير في أسلوب لعبنا”.

وأضاف: “لم نصل بعد إلى الكمال الهجومي، لكن ذلك يتحسّن. يمكننا اللعب بأربعة مهاجمين، الأمر يتعلّق بالتنسيق. اليوم، لدينا فريق جديد، وقلّة من اللاعبين الذين خاضوا أكثر من 30 مباراة دولية. التحدي يكمن في إعادة بناء الفريق. يمكننا تحقيق إنجازات جيدة بفضل المواهب الوفيرة”.

وتابع: “لدينا رؤية بعيدة المدى، كأس العالم. نكتسب ثباتاً هجومياً، وسنحتاج أيضاً إلى ثبات دفاعي. سنستعيد عدة لاعبين، إذ كان لدينا كثيرين من الغائبين. علينا مواصلة العمل”.

ريان شرقي

مبابي تحدث عن مركزه في المنتخب، قائلاً: “أن أكون الرقم 9 في النادي والمنتخب ليس الأمر ذاته. لكنني أعتقد بأنني تحسّنت في بعض النواحي. بدأت أتأقلم مع هذا المركز. في كرة القدم، كل شيء غير متوقع، واليوم أنا في مركز رأس الحربة وأحاول الحصول على أكبر مقدار ممكن من المعايير في هذا المركز”.

وأشاد بمهارات ريان شرقي نجم ليون، الذي دخل احتياطياً أمام إسبانيا وسجل هدفاً وصنع آخر، بقوله: “حاولنا دعمه بأفضل ما نستطيع. مهاراته واضحة، لم نشكّك بها إطلاقاً. سيقدّم لنا أداءً رائعاً. الآن كل شيء يبدأ في ذهنه، أردناه أن يشعر براحة”.