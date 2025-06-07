ماذا قال مدرب البرتغال قبل مواجهة إسبانيا في نهائي دوري الأمم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدّث روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، بثقة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي تُقام مساء الأحد، مؤكدًا عزمه على قيادة بلاده نحو لقب جديد.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:”أنا إسباني عاطفيًا، لكن تركيزي منصبّ على الفوز بالنهائي. إنها المباراة النهائية الرابعة في تاريخ البرتغال، لذا آمل أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب.”

هذا وقد أضاف:”في كرة القدم، نحن هنا من أجل الفوز. التصنيف العالمي يعكس مدى ثبات الأداء. كرة القدم تعني الكثير، وأنا فخور جدًا بالوصول إلى هذا النهائي مع البرتغال.”

وعن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها، قال مارتينيز:”سنتخذ القرار النهائي بعد آخر حصة تدريبية. نرغب في أن نقدم أداءً مثاليًا غدًا. علينا أن نُتقن ما نُجيده، أن نُسيطر على الكرة ونقود المباراة من خلالها، مع اتخاذ قرارات سريعة، والدفاع بشكل جيد.”