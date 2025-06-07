رونالدو يثير قلق جماهير النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، تساؤلات عديدة حول مستقبله، حيث أشار إلى أنه قد لا يتبقى له الكثير من السنوات للعب.

عندما سُئل عن ما يُحفّزه في سن الأربعين، أجاب رونالدو: “لن أُفكّر كثيرًا في المستقبل. لم يتبقّ لي الكثير من السنوات لألعب. مسيرتي تتحدث عن نفسها، لذا أستمتع باللحظة”.

كما عبّر عن شعوره بالتحرر من الضغوط المرتبطة بالتوقعات حول أداءه، قائلاً: “لا أستطيع تحديد متى. ربما أستيقظ غدًا ولا أشعر بالرغبة في اللعب. وأُفكّر: لقد انتهيت… الآن، أستمتع. دع الهواء يتدفق”.

بينما قد يُشير حديث رونالدو إلى احتمال اعتزاله في المستقبل القريب خاصة وأنه لم يجدد عقده حتى الآن مع النصر، إلا أنه يُظهر أيضًا التزامه بالاستمتاع بكل لحظة في مسيرته.