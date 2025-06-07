رونالدو يحسمها.. هل يشارك رفقة الهلال في المونديال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تصريح حاز على اهتمام وسائل الإعلام والجماهير، قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، في نسختها المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية:

“الأمر غير ذي صلة حاليًا. أُفضّل الحديث عن أمور أخرى. تواصلتُ كثيرًا، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط والبعيد. لن أحضر كأس العالم للأندية، هذه حقيقة”.

يأتي هذا التصريح في ظل التقارير التي ربطت اسم رونالدو بالمشاركة في المونديال رفقة نادي الهلال السعودي، حيث أشارت إلى أن الزعيم دخل في مفاوضات مع الدون لإقناعه بتمثيل الأزرق في البطولة.