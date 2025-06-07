حسين الشحات: نسعى للفوز على ميسي ورفاقه.. وهدفنا المباراة النهائية في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أن مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، في افتتاح كأس العالم للأندية، ستكون صعبة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية، بجانب أندية إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وسيلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في الثالثة فجرًا صباح يوم 15 يونيو الجاري، في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية 2025.



وقال الشحات خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: “وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة فريق إنتر ميامي الأمريكي، إنه أفضل اللاعبين عبر التاريخ إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمباراة الافتتاحية سوف تكون صعبة على الجميع، اللاعبين سوف يقدمون كل ما لديهم من أجل الفوز خلال هذه المواجهة”.



وأضاف: “الأهلي ليس غريبًا على أجواء كأس العالم للأندية، الجميع في حالة ترقب، من أجل تقديم عروض قوية وكتابة تاريخ جديد، نمتلك خبرات كبيرة مع بطولة كأس العالم للأندية، بسبب المشاركات السابقة، ونأمل أن يكون التوفيق حليفا للفريق، وأن نذهب لأبعد نقطة ممكنة بالبطولة”.

وتابع: “على الصعيد الشخصي أنا فخور بتواجدي في هذه البطولة، وأتمنى بشكل عام أن نقدم المطلوب، وآمل أن أسهم مع زملائي في الفوز بكل المباريات وكل البطولات بشكل عام”.

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ووجه الشحات رسالة للجماهير وقال : ننتظركم في المدرجات ونتمنتى أن تستمر مساندتكم لنا كما تعودنا منكم، وبإذن الله نسعد جميعا بالفوز بالمباريات والبطولات على حد السواء”.

وتحدث عن ذكرياته مع مونديال الأندية، مؤكدا إن لكل مباراة أهميتها وقيمتها بالنسبة له، خاصة مواجهة اتحاد جدة السعودي في النسخة الماضية، التي سجل خلالها أحد اهداف الفوز، وإنه يطمح إلى أن يصل الفريق بالنسخة الجديدة إلى المباراة النهائية”.

وأتم: “النادي أبرم العديد من الصفقات وكلها أسماء مميزة، وسوف تضيف للفريق، وسوف نتعاون جميعا من أجل تحقيق الانتصارات، والتعاقد مع مدير فني جديد فرض أجواء جديدة وحالة من التركيز بين اللاعبين، والجميع يتمنى له التوفيق”، مشيرًا أن المنافسة بين اللاعبين تخدم الفريق بشكل عام، وكل لاعب يجتهد ويقدم كل ما لديه، متمنيا التوفيق لمن يشارك في المباريات.

