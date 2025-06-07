رونالدو: لن أخوض مونديال الأندية وميسي عاملني جيداً واحترمني

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، عن “قرار شبه مؤكد” بعدم خوضه كأس العالم للأندية، رغم تلقيه “عروضاً كثيرة”.

واعتبر أن جائزة “الكرة الذهبية” يجب أن تكون من نصيب لاعب أحرز دوري أبطال أوروبا، مستبعداً بذلك لامين يامال نجم برشلونة.

تصريحات رونالدو جاءت عشية مواجهة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

كأس العالم للأندية

النصر لن يخوض كأس العالم للأندية، وطرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو فرضية أن يشارك النجم البرتغالي بها مع أندية أخرى.

وقال رونالدو في هذا الصدد: “ثمة قرار شبه مؤكد بعدم مشاركتي في كأس العالم للأندية، رغم أنني تلقيت دعوات وعروض كثيرة”.

وأضاف: “كانت هناك محادثات واتصالات… ولكن يجب التفكير على المدى القريب، المتوسط ​​والبعيد”.

سُئل رونالدو عن اعتزاله، فأجاب: “ذهنيتي (تتمثل) هي أن أعيش يوماً بيوم. لم تتبقَّ لي سنوات لعب كثيرة… لكنني أستمتع باللحظة”.

وتابع: “ليس هناك يوم محدّد لاعتزالي. أشعر بالسعادة، أنا هنا لأستمتع وأواصل حتى اليوم الذي أرغب به”.

لامين يامال والكرة الذهبية

كريستيانو رونالدو تطرّق إلى لامين يامال، النجم الشاب في برشلونة ومنتخب إسبانيا، قائلاً: “لامين يامال يُبلي بلاءً حسناً، ويستغلّ موهبته. دعوا الفتى يتطوّر”.

وزاد: “لا تضعوا عليه ضغوطاً كثيرة. دعوه ينمو ويتطوّر، خففوا الضغط عنه. لا تنقصه الموهبة”.

ورداً على سؤال حول جائزة “الكرة الذهبية”، قال النجم البرتغالي: “بالنسبة إليّ، مَن يفوز بالكرة الذهبية يجب أن يكون لاعباً أحرز دوري أبطال أوروبا. أعتقد بأن هذه الجائزة فقدت قيمتها”.

ليونيل ميسي

رونالدو تطرّق إلى “غريمه” الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلاً: “بالطبع، لديّ عاطفة تجاه ليو ميسي. كنا معاً على المسرح لـ15 عاماً”.

وأضاف: “أتذكّر أنني كنت أترجم له الإنجليزية خلال الاحتفالات، إذ لم يكن يجيدها. لطالما عاملني جيداً واحترمني”.