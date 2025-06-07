أهم أهداف برشلونة حاليا – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أهم هدف يشغل ادارة برشلونة حاليا ليس الصفقات بالدرجة الأولى بل تقليص حجم رواتب الفريق الأول لكرة القدم من أجل التوازن المالي و مواكبة اللعب النظيف وتوفير مساحة في الخزينة.

رواتب بعض لاعبي برشلونة المرتفعة تجبر الإدارة على الاتجاه نحو التخلص من بعض اللاعبين مثل أنسو فاتي الذي يحصل على ١١ مليون يورو سنويا و لينغليه الذي يتقاضى ٨ ملايين يورو من أجل توفير مساحة في الرواتب.

بعد ذلك سيتجه البرسا للبحث عن متطلباته من الصفقات للموسم المقبل حتى يواصل المنافسة على البطولات المحلية و الأوروبية.