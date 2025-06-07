اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب القيد لتسجيل صفقات الأندية الجديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت بشكل رسمي، موعد فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025-2026

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، 8 أغسطس 2025 وتنتهي بنهاية مايو 2026.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك: “قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025-2026 للقائمة الأولى اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو 2025 وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.



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ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقاً لما هو وارد تفصيلاً في قواعد القيد المعتمدة.

وتقام بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد، بمشاركة 21 نادي بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيكون بنظام دور واحد ثم يتم التقسيم على مجموعتين 7 أندية ينافسون على اللقب 14 نادي يلعبون على تفادي الهبوط.

يذكر أن الأهلي كان قد توج ببطولة الدوري المصري للموسم الماضي 2024-2025 بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.