رأي الطب يُحذر برشلونة من عودة بيرنال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث الطبيب خوان بوفا، أخصائي طب الرياضة، مؤكدًا على أن نادي برشلونة يحتاج إلى التعامل بحذر وهدوء مع عودة مارك بيرنال من الإصابة، ومشددًا على أن مستقبل اللاعب ومسيرته المهنية يعتمدان بشكل كبير على طريقة تعامله مع هذه المرحلة.

وقال بوفا : “عودة بيرنال تحتاج إلى صبر وحكمة من النادي والجهاز الطبي، فالأمر لا يتعلق فقط بأن يعود سريعًا، بل بالحفاظ على سلامته وعدم تعريض مسيرته للخطر.”

وأكد الطبيب أن بيرنال يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن سرعة عودته للملاعب قد تؤثر سلبًا على مستقبله الرياضي، خاصة أن الفترة الحالية للتعافي من إصابات تمزق الرباط الصليبي تتراوح بين 6 و 9 أشهر بينما تعد الـ 3 أشهر الأخيرة هي المرحلة الأصعب والتي قد تشهد تعرض اللاعبين لانتكاسات.