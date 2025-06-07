موقف ريال مدريد النهائي بشأن مستقبل دافيد ألابا.. واللاعب يرد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة آس الإسبانية عن قرار نهائي اتخذه ريال مدريد بشأن دافعه دافيد ألابا، حيث أصبح اللاعب خارج حسابات الفريق الأساسي هذا الموسم.

أوضحت الصحيفة أن ألابا أصبح حرًا في الاستماع إلى العروض من أندية أخرى، نظرًا لأنه لم يعد ضمن دائرة المنافسة على التشكيلة الأساسية في ريال مدريد.

مع ذلك، أبدى ألابا تمسكه بالبقاء في النادي الملكي حتى وإن اضطر إلى القبول بدور ثانوي كلاعب بديل، مؤكدًا أن قراره نهائي في هذا الشأن.

هذا الموقف يعكس تحديات ألابا في الحفاظ على مكانه ضمن تشكيلة تشابي ألونسو، وسط وجود منافسة شديدة في خط الدفاع، خاصة بعد ضم ديان هويسين.