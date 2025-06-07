بين صلاح ويامال وديمبلي.. أسطورة مانشستريونايتد يكشف عن مرشحه لجائزة البالون دور

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف ياب ستام أسطورة مانشستريونايتد ومنتخب هولندا السابق، عن مرشحه لحصد جائزة البالون دور (أفضل لاعب في العالم) للعام الحالي 2025، بين محمد صلاح ولامين يامال وعثمان ديمبلي.

ومن المقرر أن يقام حفل جائزة أفضل لاعب في العام، في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 22 سبتمبر 2025، في مسرح شاتليه.

وقال ستام خلال تصريحات عبر قناة “أون سبورت” لبرنامج “FOOTBALL 360”: “أعتقد أنني بحاجة إلى إعطائها إلى محمد صلاح”.



وأضاف: “على الرغم من أن الأمر صعب بالنسبة لي أن أقول أن لاعب من ليفربول يستحق الحصول على الجائزة، لكن صلاح يستحقها”.



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وتابع: “صلاح قدم موسما عظيمًا، إنه مهم جدًا في الدوري الإنجليزي، ليس هناك الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون فعل ذلك، لهذا السبب أعتقد أنه يستحق ذلك”.

وحصل محمد صلاح على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم رفقة فريقه ليفربول، كما توج صلاح بجائزة هداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

