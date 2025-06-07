رونالدو يكشف رأيه في المرشح للفوز بالكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رأيه في أحقية الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مشيرًا إلى أن معيار التتويج يجب أن يرتكز على الأداء في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لا يوجد إجماع على ذلك.

وقال رونالدو :” الكرة الذهبية؟ أحب أن أقدم النصائح لمن يرغب بالاستماع، ولكن على انفراد، وجهاً لوجه. برأيي، من يتألق ويفوز بدوري أبطال أوروبا يستحق الفوز بالكرة الذهبية. لكن لا يوجد إجماع.”

وأضاف النجم البرتغالي:”لا أؤمن كثيرًا بالجوائز الفردية لأنني أعرف حجم العمل المبذول خلف الكواليس. لكن الشاب (لامين يامال) لديه فرصة للفوز… وإن كانت غير ذات أهمية كبيرة لأنه لا يوجد إجماع تام.”

ويعد عثمان ديمبيلي، الذي تُوِّج بدوري الأبطال مع باريس، ولامين يامال، أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.