أخبار اليمن : فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الأضحى

دوت الخليج -

فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الأضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات تهان من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك، 1446هـ.

وعبر رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات والجامعات ،باسمائهم ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، عن أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، مشيدين بموقف اليمن شعبا وقيادة وأحزاب وفي مقدمتها موقف المؤتمر الشعبي العام الداعم والمساند للشعب الفلسطيني الشقيق وادانتهم لحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة ورفضهم المطلق لمحاولات تهجيرهم من قبل العدو الصهيوني وتاكيدهم على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

وجدد رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات الولاء والوفاء لتنظيمهم وقيادتهم ممثلة برئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية والنصر والسلام .