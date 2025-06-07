أخبار اليمن : إعلاميو المؤتمر يهنّئون أبوراس ويشيدون بمواقف التنظيم من فلسطين

إعلاميو المؤتمر يهنّئون أبوراس ويشيدون بمواقف التنظيم من فلسطينرفعت قيادات وهيئات وأعضاء قطاع الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام، برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1446هـ.

وعبَّرت قيادات الدائرة الإعلامية، والمركز الإعلامي، وقناة "اليمن اليوم"؛ وصحيفة "الميثاق"، وموقع دوت الخليج، عن أصدق وأحر التهاني لرئيس المؤتمر، ومن خلاله إلى نوابه والأمين العام وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تجسد قيم الاتحاد والاخاء والمساواة كما يتضح ذلك في صعيد عرفة حيث يحج الناس الى بيت الله الحرام .

وأشادت قيادات إعلام المؤتمر بجهود رئيس المؤتمر المتواصلة من أجل الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر ،مثمنة مواقف المؤتمر الشعبي العام في مناصرة الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، ورفضها المطلق لكل المشاريع الرامية إلى تهجير سكان غزة والدعوة الى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه وتحرير ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وجدَّدت القيادات الإعلامية المؤتمرية تأكيد الوفاء لقيادة المؤتمر ممثلةً برئيسه الأخ صادق بن أمين أبوراس، وحرصهم على تجسيد مواقف المؤتمر في الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، باعتبار فلسطين هي قضية الأمة الأولى..

سائلين المولى - عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، والنصر المبين لشعبنا اليمني وللشعب الفلسطيني المقاوم.

