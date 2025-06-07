شكرا لاهتمامكم بخبر ما هي أسباب النزاع بين برشلونة وحارسه مارك أندريه تير شتيغن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت صحيفة SPORT الكاتالونية عن أسباب النزاع بين برشلونة وحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والذي قد ينتهي برحيله عن النادي.

وأضافت أن برشلونة سيعلن الأسبوع المقبل تعاقده مع حارس إسبانيول جوان غارسيا، وعلى الحارس الألماني اتخاذ قراره النهائي بشأن البقاء مع الفريق من دون خوض مباريات، أو الرحيل.

وفكّر النادي “ملياً” في قراره، لكن ما قضى على آمال تير شتيغن كان موقفه أواخر الموسم المنصرم، والذي “لم يعجب” المدرب هانزي فليك والإدارة الرياضية.

عدم السفر إلى ميلانو

وكيل تير شتيغن اتصل بديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قبل أيام من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، مؤكداً جاهزيته التامة للعب، وأنه تعافى كما سيحظى النادي بكل الضمانات اللازمة لاستعادة لياقته البدنية.

لكن الجهاز الفني قرّر إبقاء الحارس البولندي فويتشيك تشيزني أساسياً حتى نهاية الموسم، نظراً إلى أدائه الجيد وافتقار زميله الألماني للإيقاع.

هذا القرار لم يُعجب تير شتيغن، ولم يُرِد السفر مع الفريق إلى ميلانو للبقاء مع زملائه، رغم كونه قائداً للفريق، وبقي في برشلونة يتدرّب وحيداً.

في المقابل، سافر إلى ميلانو لاعبون آخرون مصابون، مثل جول كوندي، للانضمام إلى زملائهم.

موقف الحارس الألماني أثار امتعاضاً، إضافة إلى الضغوط التي مارسها، ممّا “عكّر” الأجواء بين اللاعبين في نهاية الموسم.

توتر إضافي في العلاقة مع فليك

تير شتيغن أجرى أيضاً مقابلة مطوّلة مع وسيلة إعلام ألمانية، مؤكداً جاهزيته للعودة، علماً أنه كان أبلغ فليك بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى توتر إضافي في العلاقة بين الجانبين، خصوصاً بعدما أبقى فليك مانويل نوير أساسياً في المنتخب الألماني، على حساب تير شتيغن.

تشيزني الذي مدّد عقده “تصرّف بمهنية عالية، ولم تعجبه تحرّكات تير شتيغن، رغم أنه سعى للحفاظ على علاقة ممتازة بينهما، موضحاً بشكل دائم أن دوره سيكون ثانوياً في المستقبل”، بحسب الصحيفة.

ثم قرّر برشلونة أن من الأفضل التعاقد مع حارس مرمى بارز، لدفع تير شتيغن إلى الرحيل. ومن هنا جاءت فرصة ضمّ جوان غارسيا.

الصحيفة لفتت إلى أن القرار المتعلّق بتير شتيغن هو ذو طابع رياضي، إذ أن النادي لا يثق به بعد عودته من الإصابة.

كذلك هو قرار مالي، إذ أن رحيله سيتيح توفير “راتب ضخم”، كما أنه قرار يمسّ الفريق ككلّ، لأن سلوكه لم يلقَ استحساناً.

يمكن للحارس الألماني البقاء إذا أراد، لكنه لن يلعب إطلاقاً، إلا إذا حدثت إصابات في هذا المركز، وفق SPORT.