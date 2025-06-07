رسالة تحذيرية لإسبانيا قبل مواجهة البرتغال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قبل أيام قليلة من النهائي المرتقب أمام البرتغال، تلقى المنتخب الإسباني رسالة تحذيرية قوية، بعد تأهله بشق الأنفس إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، عقب الفوز المثير على فرنسا بنتيجة 5-4 في نصف النهائي.

رغم تقدم “لا روخا” بنتيجة كبيرة في بداية الشوط الثاني، فإن المنتخب الفرنسي استغل تراخي الإسبان وسجل ثلاثة أهداف متتالية، كاد أن يقلب بها الطاولة في الدقائق الأخيرة، لولا تألق أوناي سيمون، الذي أنقذ فريقه من انهيار محقّق.

في تحليل لما حدث، قال الإعلامي الإسباني مانولو: “

“أعتقد أننا شاهدنا مباراة رائعة، ولدينا أفضل لاعب في العالم، سواء فاز بالكرة الذهبية أم لا، وهو لامين يامال. أوناي سيمون، رغم تلقيه أربعة أهداف، أنقذ المباراة وكان أفضل بكثير من ماينان.”

لكنه لم يُخفِ قلقه من التراخي الذي كاد يُكلف إسبانيا بطاقة النهائي، مضيفًا:

“في كرة القدم اليوم، الفوز بنتيجة 5-1 أو حتى 10-1 لا يعني شيئًا إذا استرخيت. فرنسا استغلت تراجع إسبانيا وسجلت بسهولة. هذا درس مهم قبل مواجهة البرتغال؛ عليهم أن يتحسنوا لتجنّب الهزيمة القاسية.”