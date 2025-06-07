محمد هاني يكشف عن استعدادات الأهلي لمواجهة إنتر ميامي.. ويصرح: نثق في قدراتنا أمام ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضح محمد هاني لاعب النادي الأهلي، استعدادات الفريق لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق منتصف شهر يونيو الجاري.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولي لـ كأس العالم للأندية، بجانب أندية إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وسيلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في الثالثة فجرًا صباح يوم 15 يونيو الجاري، في الجولة الأولي من مواجهات المجموعة الأولي لـ كأس العالم للأندية 2025.



وقال هاني خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: “الجميع يدرك أهمية المباراة، الفريق يدخل البطولة بروح جديدة بعد حسم بطولة الدوري المحلي، أغلقنا صفحة الدوري بعد مجهود كبير في المباريات الست الأخيرة، وبدأنا التركيز على كأس العالم للأندية”.



وأضاف: “نعلم أننا نواجه فرقًا على أعلى مستوى، ولاعبين عالميين، لكن هذا الجيل من اللاعبين أصبح يمتلك من الخبرات ما يجعله جاهزًا للتحديات القوية”.

وتابع: “مواجهة إنتر ميامي هي مباراة كبيرة بكل تأكيد، نواجه فريقًا يضم لاعبين من الطراز العالمي على رأسهم ليونيل ميسي، لكننا أيضًا سبق أن لعبنا أمام فرق تضم كبار نجوم العالم، وقدمنا مستويات قوية، هذا الجيل يملك الثقة والطموح، ويثق في قدراته، ونؤمن بأننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية”.

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وتطرق هاني إلى الحديث عن المدير الفني الجديد للفريق، البرتغالي خوسيه ريبيرو، قائلًا: “تغيير الأجهزة الفنية هو أمر يخص إدارة النادي، ونحن كلاعبين نتحمل مسؤوليتنا في العمل مع أي مدير فني، ونسعى دائمًا للتكيف مع أفكاره وطريقته التكتيكية بأقصى سرعة، المنظومة في الأهلي دائمًا هدفها النجاح، والتفاهم بين اللاعبين والجهاز الفني عنصر أساسي لتحقيق ذلك”.

وأردف: “أعتز كثيرًا بثقة جماهير الأهلي بي، سواء داخل الملعب أو في مواقف مختلفة مثل تجديد التعاقد، أحاول دائمًا أن أكون على قدر المسئولية، وأترك صورة طيبة تعبر عن لاعب تربى داخل جدران هذا الكيان الكبير”.

واختتم: “شكرًا من القلب على دعمكم لنا طوال الفترة الماضية، وثقتكم في قدرتنا على الفوز بالدوري رغم أن البطولة كانت تبدو بعيدة، دعمكم هو سر تفوقنا، وأتمنى أن تواصلوا المساندة في كأس العالم للأندية، نحن نعدكم أن نقدم أقصى ما لدينا، ونسعى لأن تظلوا فخورين بكونكم أهلاوية، وبالفريق الذي يمثل هذا الكيان العظيم أمام العالم”.

