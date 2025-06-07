أوسيمين يجري الفحص الطبي للهلال في باريس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الموثوق بن جاكوبس أن نادي الهلال قد حدد موعدًا للفحص الطبي للنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، في خطوة تشير إلى اقتراب إتمام واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وفقًا لما أورد جاكوبس، فإن الهلال يأمل في إنهاء تفاصيل الصفقة مع نابولي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية، في ظل تحركات جدية وسريعة من إدارة النادي لضمان التعاقد مع أوسيمين قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ورغم حالة الترقب والحذر التي تسود المفاوضات، خاصة بعد 24 ساعة من التطورات المتسارعة والتقلبات، إلا أن أوسيمين يظل الهدف الأول والأولوية القصوى للهلال في الفترة الحالية.

ويشير المصدر ذاته إلى أن النادي يرغب في تواجد المهاجم النيجيري في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي والتوقيع الرسمي.

وتبقى جماهير الهلال في حالة ترقب وانتظار للإعلان الرسمي، على أمل أن ينضم أوسيمين إلى كوكبة النجوم في الفريق، ويشكل إضافة هجومية كبيرة في المرحلة المقبلة.