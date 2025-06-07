موقف تشيزني النهائي من التجديد لبرشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لا يزال مستقبل الحارس البولندي فويتشيك تشيزني في برشلونة غير محسوم بشكل نهائي، إلا أن كل المؤشرات تُشير إلى استمراره مع النادي الكتالوني لموسم آخر على الأقل، في ظل رغبته المتزايدة بالبقاء ودورٍ مهم الموسم الماضي بعد غياب تير شتيغن الطويل بسبب الإصابة.

تشيزني عاد من اعتزاله الدولي ليتولى مسؤولية حراسة المرمى في فترة حرجة، وقدّم مستويات مميزة جعلت برشلونة يتحرك لتقديم عرض لتجديد عقده، وبعد دراسة مستفيضة من جانب اللاعب، بات من المرجح أن يبقى في صفوف البلوغرانا حتى صيف عام 2026.

وبحسب الصحفي البولندي توماس فلودارتشيك من صحيفة ميتشكي، فإن الاتفاق بين تشيزني وبرشلونة بات قريبًا من الاكتمال، حيث كتب عبر وسائل التواصل:

“سيوقع فويتشيك تشيزني قريبًا عقدًا جديدًا مع برشلونة، المحامون يعملون حاليًا على التفاصيل النهائية لعقد يمتد حتى عام 2027.”

وأشار فلودارتشيك إلى أن صفقة التعاقد مع الحارس الإسباني خوان غارسيا لن تؤثر على مستقبل تشيزني، الذي لا يزال يحظى بثقة الإدارة والجهاز الفني رغم التطورات القادمة.

ورغم قرب التجديد، تشير التوقعات داخل برشلونة إلى أن تشيزني سيشغل دور الحارس الثاني خلف خوان غارسيا، الذي من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن انضمامه للنادي خلال الأيام المقبلة.