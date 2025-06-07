خياران أمام برشلونة للتخلص من لينجليه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يدخل نادي برشلونة أسبوعًا بالغ الأهمية، حيث يركز على حسم مستقبل كليمو لينجليه، في إطار سعيه لتحرير مساحة في سقف الرواتب، مما يُعد خطوة أساسية لتسجيل التعاقدات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي.

وتشهد المفاوضات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد تطورًا ملحوظًا بشأن مستقبل قلب الدفاع الفرنسي كليمو لينجليه، ويدرس الناديان حاليًا خيارين محتملين: إما تجديد الإعارة أو منحه انتقالًا حرًا، بشرط احتفاظ برشلونة بجزء من راتبه أو اعتماد راتبه على الأهداف.

لينجليه، الذي عبّر بوضوح عن رغبته في البقاء مع الروخي بلانكوس، كان أول من أبدى مرونة، وأظهر استعداده للتنازل عن جزء من عقده الممتد حتى عام 2027.

أتلتيكو، الذي كان يتردد في تحمل التكلفة الكاملة للصفقة، حسم موقفه في ظل عروض وصلت من الدوري الألماني ، وبدأ مفاوضاته مع برشلونة، موضحًا أنه لا يستطيع دفع قيمة انتقال مباشرة مع تغطية الراتب بالكامل.

في البداية، طلب برشلونة نحو 10 ملايين يورو مقابل بيع اللاعب، مُستندًا إلى القيمة العالية التي تم استثماره بها سابقًا (35 مليون يورو)، إلا أن النادي بات أكثر انفتاحًا حاليًا لمنح انتقال مجاني، بشرط الحصول على تعويضات مستقبلية، إما من خلال أداء اللاعب أو نسبة مئوية مرتفعة من إعادة بيعه لاحقًا.

هذا وقد زار لينجليه مدينة برشلونة قبل أيام من انضمامه لمعسكر منتخب فرنسا، في محاولة للضغط وتسريع إتمام الصفقة قبل انطلاق كأس العالم للأندية، والتي يرغب اللاعب في دخولها بأفق واضح بشأن مستقبله.

العلاقة الجيدة بين اللاعب والناديين تُمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع بينما يرى برشلونة في هذه الصفقة فرصة لتقليص أحد أعلى الرواتب، مما يجعل هذا الملف أولوية قصوى خلال الأيام المقبلة.