صور | لاعب الأهلي ينضم إلى معسكر ميامي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصل أحد لاعبي النادي الأهلي إلى معسكر الفريق في مدينة ميامي اليوم، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.



والتحق أليو ديانج بمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسينتظم في تدريبات الفريق الجماعية القادمة.



وحرص الجهاز الفني للأهلي على استقبال ديانج والترحيب به، لدى وصوله إلى فندق الإقامة، ذلك بعدما أنهى مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

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يذكر أن الأهلي يخوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي، في منتصف الليل يوم الأحد 8 يونيو، ذلك قبل انطلاق مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.





