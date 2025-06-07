إنزاغي يستعد لاستقبال أولى صفقات الهلال الكبرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بحسب ما ذكرته صحيفة “كالتشيو ميركاتو”، فإن سيموني إنزاغي على وشك استقبال أول تعزيز له مع نادي الهلال، الذي سيبدأ بقيادته من على دكة البدلاء في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام قليلة.

الصحيفة أشارت إلى أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين أعطى موافقته النهائية على عرض التعاقد المقدم من الهلال، وذلك بعد محاولة أخيرة من غلطة سراي التركي لخطف اللاعب.

أوضحت أيضًا أن الخطوة التالية الآن تتمثل في التوصل لاتفاق مع نادي نابولي، المالك الحالي لعقد أوسيمين، والذي لعب الموسم الماضي “2024/2025” مع غلطة سراي على سبيل الإعارة.

ويمتلك أوسيمين شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو صالح للتفعيل من قِبل الأندية غير الإيطالية، أي أنه ينطبق على كل من غلطة سراي والهلال.

العرض المُقدم من الهلال يبلغ 70 مليون يورو، موزعة على 65 مليون كقيمة ثابتة و5 ملايين كحوافز، بينما يتمسك أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي دفعة واحدة.

رغم ذلك، فإن الفجوة بين الطرفين تبدو ضئيلة والمفاوضات مستمرة.