استبعاد لاعب منتخب فرنسا من مباراة ألمانيا بسبب الإصابة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تلقى المنتخب الفرنسي ضربة قبل مواجهة ألمانيا المرتقبة، بعد تأكد غياب المدافع لينغليه عن لقاء تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2025، والمقرر إقامته غدًا الأحد.

بحسب ما أفادت به صحيفة RMC، فإن لاعب أتلتيكو مدريد خضع لفحوصات طبية يوم أمس الجمعة 6 يونيو، أظهرت إصابته على مستوى الفخذ، ما حال دون قدرته على المشاركة في المباراة.

على إثر ذلك، قرر مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، وبالاتفاق مع اللاعب، السماح له بالعودة إلى ناديه صباح اليوم السبت، بعد التأكد من استحالة لحاقه باللقاء.