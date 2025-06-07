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موقف برشلونة النهائي من صفقة نيكو ويليامز!

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  • موقف برشلونة النهائي من صفقة نيكو ويليامز! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة لا يعتبر الجناح الإسباني نيكو ويليامز أولوية في سوق الانتقالات الصيفي.

وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن نيكو ويليامز لا يرغب بمغادرة إسبانيا، وفي حال لم يتقدم البارسا بعرض لضمه، فإن اللاعب سيبدأ مفاوضات تجديد عقده مع أتلتيك بلباو خلال الأسابيع المقبلة.

هذا وقد سبق للنادي الكتالوني المحاولة للتعاقد مع جناح بيلباو لكنه لم يتمكن من ذلك في الصيف الماضي، بسبب قلق اللاعب من عدم قدرة النادي على تسجيله.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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