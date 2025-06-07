ريال مدريد يجد “صيغة” لإشراك ماستانتونو في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجد ريال مدريد “طريقة” تتيح ضمّ فرانكو ماستانتونو موهبة ريفر بليت، قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره في أغسطس.

تجهد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، المرتقبة في الولايات المتحدة بين 14 يونيو و13 يوليو، لتعزيز صفوفها بهدف تحسين حظوظها في إحراز اللقب.

وأتاح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نافذة انتقالات استثنائية لتلك الأندية، من 1 إلى 10 يونيو. كذلك سيسمح لكل نادٍ بإضافة لاعبين جديدين، بدءاً من 3 يوليو للمرحلة الأخيرة من المسابقة، بعد فتح سوق الانتقالات الصيفي التقليدي.

جوازات سفر إيطالية أو فرنسية

صحيفة MARCA أوردت أن ماستانتونو سيستكمل انتقاله إلى ريال مدريد الأسبوع المقبل. وبعد حديث أولي عن انضمامه في أغسطس 2025 أو يناير 2026، لم يعُد مستبعداً أن يخوض النجم الأرجنتيني الصاعد مونديال الأندية مع ريال مدريد، لا ريفر بليت.

وأشارت إلى تبدّل المشهد، لا سيّما أن الفريق الأبيض يحتاج إلى تعزيز خط وسطه. وبعد طرح أسئلة على “فيفا”، وجد مسؤولو ريال مدريد طريقة تمكّن اللاعب من تغيير الاتحاد القاري الذي ينتمي إليه، من دون أي مشكلة، رغم أنه لن يبلغ 18 عاماً قبل 14 أغسطس.

ويستند هذا التغيير إلى سوابق للاعبين أرجنتينيين يحملون جوازات سفر إيطالية أو فرنسية تمكّنوا، قبل بلوغهم سنّ الرشد، من تغيير الاتحاد القاري الذي ينتمون إليه واللعب في أوروبا.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد بأن انضمام ماستانتونو إلى الفريق في كأس العالم للأندية سيسرّع عملية تكيّفه في النادي، علماً أن عقده سيمتد إلى 6 سنوات.

الصحافي الأرجنتيني سيباستيان سرور منRadio Continental تطرّق إلى هذه الفرضية. وتتمثل الخطوة الأساسية المسبقة في خضوع اللاعب لفحص طبي، لإنجاح هذا التغيير.

معلوم أن ماستانتونو موجود الآن في معسكر منتخب الأرجنتين، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول الخميس الماضي ضد تشيلي.

تبلغ قيمة الصفقة 45 مليون يورو، سيدفعها ريال مدريد للنادي الأرجنتيني على 3 أقساط، بحسب الصحيفة.