كم هدف يحتاجه المنتخب السعودي لخطف بطاقة التأهل المباشر من أستراليا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد المنتخب السعودي لمواجهة مصيرية أمام أستراليا يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة للمنتخب السعودي لتحقيق حلم التأهل المباشر إلى المونديال.

لضمان التأهل المباشر، يحتاج الأخضر السعودي إلى الفوز على أستراليا بفارق خمسة أهداف.

هذا الشرط الصعب يأتي في ظل المنافسة الشديدة في المجموعة الثالثة، حيث يسعى الأخضر إلى انتزاع بطاقة التأهل الثانية من أستراليا.

في حال عدم تمكن المنتخب السعودي من تحقيق هذا الفوز الكبير، سيتعين عليه الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.

في هذه المرحلة، سيتم تقسيم 6 منتخبات على مجموعتين، حيث يتأهل متصدرا المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم.

أما الوصيفان، فسيتواجهان في مباراتين ذهابًا وإيابًا لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

الآن، تأمل الجماهير السعودية في رؤية فريقها يحقق الفوز بفارق الأهداف المطلوب، مما يضمن له مكانًا في كأس العالم 2026.