برنامج مكثف لاستعادة ثنائي المنتخب السعودي أمام أستراليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأ كل من مهند آل سعد، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وزميله مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، برنامجًا تأهيليًا يوم الجمعة، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.

يأتي هذا البرنامج بهدف تجهيزهما للمشاركة في المباراة المرتقبة ضد أستراليا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواصل اللاعبان غيابهما عن التدريبات التي استأنفها المنتخب في جدة بعد العودة من البحرين، حيث يستعد الفريق لمواجهة الكنغر.

وكان آل سعد والشنقيطي قد غابا عن المباراة السابقة التي شهدت فوز الأخضر على البحرين بهدفين دون رد، وذلك بسبب الإصابات التي تعرضا لها.