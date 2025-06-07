اخبار الخليج / اخبار اليمن

برنامج مكثف لاستعادة ثنائي المنتخب السعودي أمام أستراليا

0 نشر
0 تبليغ

  • برنامج مكثف لاستعادة ثنائي المنتخب السعودي أمام أستراليا 1/2
  • برنامج مكثف لاستعادة ثنائي المنتخب السعودي أمام أستراليا 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر برنامج مكثف لاستعادة ثنائي المنتخب السعودي أمام أستراليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأ كل من مهند آل سعد، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وزميله مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، برنامجًا تأهيليًا يوم الجمعة، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.

يأتي هذا البرنامج بهدف تجهيزهما للمشاركة في المباراة المرتقبة ضد أستراليا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواصل اللاعبان غيابهما عن التدريبات التي استأنفها المنتخب في جدة بعد العودة من البحرين، حيث يستعد الفريق لمواجهة الكنغر.

وكان آل سعد والشنقيطي قد غابا عن المباراة السابقة التي شهدت فوز الأخضر على البحرين بهدفين دون رد، وذلك بسبب الإصابات التي تعرضا لها.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا