أكبر مشكلة تواجه برشلونة في الوقت الحالي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف تقرير صحيفة سبورت عن الوضع المالي المعقد الذي يعيق نادي برشلونة في زيادة استثماراته خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تتحسن الإيرادات فقط على المدى المتوسط.

إيرادات البث التلفزيوني التي تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل، مُقيدة حاليًا بسبب سقف محدد على العوائد، إضافة إلى أن بيع النادي لـ25% من حقوق البث في صفقات سابقة تسبب في فقدان برشلونة حوالي 90 مليون يورو كل عامين مقارنة بمنافسه التقليدي ريال مدريد، الذي يملك حقوق بث أكبر ويجني عوائد ضخمة منها.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه النادي لافتتاح كامب نو الجديد، والذي من المتوقع أن يضاعف إيرادات البارسا بشكل ملحوظ من خلال زيادة سعة الملعب وحقوق الرعاية.

وعلى الرغم من هذه المكاسب المستقبلية، فإن التزامات سداد الديون الضخمة التي يتحملها النادي ستستهلك غالبية هذه الأموال الجديدة، مما يجعل من الصعب على برشلونة تخصيص ميزانية كبيرة لتعزيز الفريق أو التعاقد مع لاعبين جدد في الأمد القصير.

هذه الظروف المالية تعني أن إدارة البلوغرانا ستكون مضطرة لموازنة بين الاستثمارات الرياضية وسداد الديون.

النادي الآن يواجه تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على مستوى الفريق وتطويره مع إدارة مالية حذرة لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.