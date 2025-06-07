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موعد حسم برشلونة لصفقة غارسيا!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف فابريزيو رومانو أن خطة نادي برشلونة تتجه نحو تفعيل الشرط الجزائي البالغ 25 مليون يورو في عقد حارس إسبانيول خوان غارسيا خلال الأسبوع المقبل، ليكون أول صفقات البارسا للموسم القادم.

وبحسب رومانو، فإن برشلونة يعتبر غارسيا خيارًا جاهزًا للفريق ، ولن يتم التفكير في إعارته بعد التوقيع معه، إذ لم يعد خيار الإعارة مطروحًا على طاولة النادي الكتالوني، الذي يرى في اللاعب عنصرًا مهمًا للمشروع الرياضي في المرحلة القادمة.

ووفقًا للتقارير ، سيكون غارسيا هو الحارس الأساسي في تشكيلة هانز فليك بينما سيجلس فوتشيك تشيزني على دكة البدلاء، حال تجديد عقده مع البلوغرانا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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