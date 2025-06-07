3 أسباب تدفع برشلونة لطرد شتيغن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة لم يعد يعتمد على الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وذلك استنادًا إلى ثلاثة أسباب رئيسية دفعت الإدارة والجهاز الفني إلى اتخاذ هذا القرار.

1- رياضيًا: فقد النادي ثقته في تير شتيغن بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ، خاصة عقب عودته من الإصابة، وهو ما أثار شكوكًا حول جاهزيته الفنية للمواصلة كحارس أول.

2 – اقتصاديًا: يُمثل راتب تير شتيغن عبئًا كبيرًا على فاتورة الرواتب، وبالتالي فإن رحيله سيوفر مساحة مالية مهمة تساعد في تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب داخل النادي.

3 – سلوكيًا: كشفت التقارير أن هناك توترًا واضحًا بين اللاعب والجهاز الفني، بسبب تصرفاته بنهاية الموسم داخل غرفة الملابس، حيث لم يُعجب الطاقم الفني بموقفه وطريقة تعامله، خصوصًا بعد مطالباته العلنية بالعودة للمشاركة.

كل هذه العوامل جعلت من استمرار تير شتيغن مع برشلونة أمرًا غير مطروح حاليًا، رغم أن النادي لن يجبره على الرحيل، لكنه خارج حسابات الموسم المقبل تمامًا.