دافيدي أنشيلوتي يلحق بوالده كمدرب مساعد للبرازيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم انضمام دافيدي أنشيلوتي إلى والده، كارلو أنشيلوتي، كمدرب مساعد للمنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات.

دافيدي أنشيلوتي (35 عاماً) عمل مع والده، في نابولي وإيفرتون وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

الاتحاد البرازيلي اعتبر أن انضمام دافيدي إلى الطاقم الفني لوالده “يشكّل خطوة أخرى في سعينا نحو الابتكار والتحسينات الفنية”.

وأضاف: “ستكون خبرته الدولية ومنهجياته التدريبية أساسية لتطوير اللاعبين وبناء فريق أكثر تنافسية”.

انتهت أول مباراة لكارلو أنشيلوتي مع البرازيل أمام الإكوادور الخميس بتعادل سلبي، ممّا أبقى الفريق في المركز الرابع بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويُرجّح أن يجلس دافيدي أنشيلوتي على مقاعد البدلاء الثلاثاء، عندما تستضيف البرازيل منتخب باراغواي الثالث.

مسيرة دافيدي أنشيلوتي

دافيدي سار على خطى والده كلاعب كرة قدم محترف في فريق شباب ميلان، ثم في بورغومانيرو، لكنه اعتزل بعمر 20 عاماً للعمل في التدريب، علماً أنه يحمل شهادة في علوم الرياضة.

بدأ دافيدي أنشيلوتي مسيرته التدريبية عام 2012 كمدرب لياقة بدنية في باريس سان جيرمان. وأدى دوراً مشابهاً في ريال مدريد بين 2013 و2015.

شغل أول منصب مساعد مدرب، في بايرن ميونيخ عام 2016، ثم في الأندية الأخرى التي قادها والده.