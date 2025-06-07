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مشكلة فليك وشتيغن لم تبدأ في برشلونة!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن العلاقة بين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن والمدرب هانز فليك تمر بمرحلة توتر شديد، تعود جذورها إلى فترة عملهما معًا في المنتخب الألماني، حيث كان فليك يُفضل الاعتماد على مانويل نوير كخيار أول في حراسة المرمى.

ووفقًا للتقرير، فإن الأمور ازدادت سوءًا مؤخرًا داخل برشلونة، بعد أن طالب تير شتيغن بالحصول على دقائق لعب فور عودته من الإصابة، سواء بشكل علني في تصريحاته أو في أحاديثه الخاصة مع الإدارة والجهاز الفني.

هذا التصعيد في الموقف قد يُعقّد مستقبل الحارس الألماني مع النادي، في ظل خطة فليك بالاعتماد على خوان غارسيا وتشيزني، وتأكيد الإدارة على عدم مشاركة تير شتيغن إلا في حال حدوث إصابات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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