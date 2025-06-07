إنزاغي يتصل بـ ثيو هيرنانديز لإقناعه بالانتقال إلى الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل نادي الهلال جهوده الحثيثة لجلب الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث لا يزال النادي مصممًا على إتمام الصفقة، وفقًا لصحيفة “كالتشيو ميركاتو”.

في خطوة جديدة، قام المدرب سيموني إنزاغي بإجراء اتصال هاتفي مباشر مع اللاعب، الذي يرتبط بعقد مع ميلان حتى عام 2026.

إنزاغي، الذي عمل مع هيرنانديز سابقًا في ميلان، أبدى حماسه الكبير لإمكانية انضمام اللاعب إلى صفوف الهلال.

وقد قدم المدرب ضمانات واضحة حول خطط النادي المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الشخصية والمالية التي قد تؤثر على قرار هيرنانديز.

فيما يتعلق بالأرقام، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الهلال وميلان بقيمة 29 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

ومع ذلك، لم يُظهر هيرنانديز موافقته النهائية بعد على الصفقة، حيث ينتظر تطورات صفقة أتلتيكو مدريد، التي تقدم بعرض أقل بكثير.

الهلال قدم عرضًا مغريًا لهيرنانديز بقيمة 18 مليون يورو بعقد يمتد لثلاث سنوات، مع إمكانية رفع العرض إلى 20 مليون يورو.