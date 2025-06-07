رسميًا | رغم الرغبة في الاستقلال.. نجل أنشيلوتي ينضم للجهاز الفني بـ منتخب البرازيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة لم تكن متوقعة قبل أيام قليلة، يستعد دافيدي أنشيلوتي للانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، كأحد مساعدي المدرب الفني للسيليساو، كارلو أنشيلوتي.

خطوة تحمل في طياتها الكثير من الإشارات، خاصة بعد أن كانت المؤشرات تسير في اتجاه مختلف تمامًا.

فمنذ إعلان كارلو أنشيلوتي رحيله عن ريال مدريد وارتباطه بتدريب منتخب البرازيل، لم يُدرج اسم دافيدي ضمن طاقمه الجديد.



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بل على العكس، ظهرت تقارير تفيد برغبة المدرب الشاب في خوض تجربة تدريبية مستقلة، بعيدًا عن عباءة والده، والتي لازمته لقرابة عقد من الزمن.

لكن الواقع تغير، وها هو دافيدي، يشد الرحال إلى ساو باولو، ليكون جزءًا من مشروع البرازيل القادم، حيث أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن انضمامه لجهاز والده ليصبح مساعده مرة أخرى.

ويبدو أن مفاوضات دافيدي أنشيلوتي مع الأندية الراغبة في التعاقد معه قد فشلت مثل رينجرز بعد إعلانه عن مدرب جديد وكذلك ديبورتيفو لاكورونيا.

