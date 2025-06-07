مواعيد مباريات اليوم السبت 7-6-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستكمل اليوم السبت 7-6-2025، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلي نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بمواجهات قوية.

وتقام 6 مباريات اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لتصفيات أوروبا، حيث يلتقي منتحب إنجلترا مع أندورا والنمسا أمام رومانيا.

والبانيا تلاقي صريبا، والبوسنة والهرسك أمام سان مارينو، مالطا تصطدم بـ ليتوانيا، وأخيرًا هولندا تواجه فنلندا.



مواعيد مباريات اليوم السبت 7-6-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم

البوسنة والهرسك ضد سان مارينو، الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت 2.



مالطا ضد ليتوانيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت 2.

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إنجلترا ضد أندورا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت 1.

هولندا ضد فنلندا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت 1.

النمسا ضد رومانيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت 2.

ألبانيا ضد صريبا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت 3.

ويمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة عبر مركز المباريات من هنا.

