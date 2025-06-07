فيديو : إنزاغي يقبل أول هدية له في السعودية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وصل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الجمعة، ليبدأ رحلته مع نادي الهلال، حيث سيتولى قيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

عند وصوله، استقبله أحد مشجعي الهلال بهدية رمزية، وهي وشاح النادي، وأبدى إنزاغي من جانبه ترحيبه بها، ليقبلها على الفور، مما أثار إعجاب الجماهير الهلالية.

وتتطلع جماهير الهلال إلى رؤية بصمة إنزاغي في الفريق، خاصة مع التحديات الكبيرة التي تنتظرهم في البطولة العالمية.