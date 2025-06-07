توني كروس يعود لريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد سنة من وداعه، يعود النجم الألماني توني كروس إلى ملعب سانتياغو برنابيو للمشاركة في مواجهة أمام أساطير بوروسيا دورتموند، بحدث استثنائي، سيشهد عودة نجوم العصر الذهبي لريال مدريد.

المباراة ستقام ظهر اليوم السبت وتنقلها قناة ريال مدريد، حيث ستشهد مشاركة أسماء بارزة مثل مارسيلو، بيبي، وفاران، إلى جانب عدد من أساطير النادي.

اللقاء سيكون مناسبة لارتداء القميص الجديد للموسم المقبل، والذي كُشف عنه يوم أمس، بينما يعود كروس لمواجهة دورتموند، النادي الذي وقف أمامه في آخر ظهور له بقميص الريال في نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي 2024.