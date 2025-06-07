قرار هام من دي يونغ قبل التجديد لبرشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي روجر توريلو أن لاعب خط وسط برشلونة، فرينكي دي يونغ، بدأ خطوات فك ارتباطه التعاقدي مع وكيله علي دورسون، الذي كان يُمثله منذ بداية مسيرته الاحترافية.

ووفقًا للمصادر، فإن دي يونغ فقد ثقته في وكيله خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة المفصلية في مسيرته.

ويُعد هذا التحرك تمهيدًا لبدء مفاوضات التجديد مع نادي برشلونة، حيث يرغب اللاعب الهولندي في مناقشة عقد جديد بشروط مختلفة تتماشى مع المرحلة المقبلة من مسيرته داخل النادي الكتالوني، وهو ما اتسم بالصعوبة في وجود دورسون، الذي وضع العديد من العراقيل في مفاوضات الطرفين.